الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك للاعبين جدد في صفوفه لمدة ثلاث فترات، وذلك بداية من 24 أبريل الجاري وحتى سداد غرامة مهاجمه السابق المغربي خالد بوطيب.



وأدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم، اسم نادي الزمالك في قائمة الأندية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد، حيث يقوم "الفيفا" بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية، يوم الاثنين من كل أسبوع.



وجاء إعلان "الفيفا" عن هذا القرار بعد ساعات من فوز الزمالك على دريمز الغاني 3-0 وبلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وكان الزمالك، قد أعلن في وقت سابق، عن إيقاف قيده بسبب غرامة خالد بوطيب، الناتجة عن شكوى اللاعب الدولي المغربي السابق للنادي منذ عام 2020 بسبب عدم حصوله على مستحقاته المقدرة بنحو 2.5 مليون يورو.



ولعب بوطيب للزمالك بين يناير 2019 والشهر نفسه من 2020.



وصدم خبر إيقاف القيد إدارة الزمالك، بعد فترة من الاستقرار عاشها الفريق الأبيض الذي تحسنت نتائجه في الدوري الممتاز، ووصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ويلعب الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، علما بأن الفريق المصري كان قد توج بلقب المسابقة في موسم 2018-2019 عقب فوزه في النهائي على نهضة بركان بالذات.

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