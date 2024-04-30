الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

فيديو- طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

الجيش: القبض على 4 متسللين من الأراضي السورية إلى الأردن

"بسبب المصالح السياسية لنتنياهو أبناؤكم في الأسر"... القسام توجه رسالة للإسرائيليين

كان من المقرر أن تبحث تبادل الأسرى وعملية رفح... نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مصدر مسؤول في حماس : العرض المصري الحالي هو أفضل ما قدم لنا والتوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أيام

بيئة البلقاء تسلم 210 حاويات معدنية لعدد من البلديات

الثلاثاء، 30-04-2024 03:13 م

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية

420243081953681344389


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك للاعبين جدد في صفوفه لمدة ثلاث فترات، وذلك بداية من 24 أبريل الجاري وحتى سداد غرامة مهاجمه السابق المغربي خالد بوطيب.

وأدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم، اسم نادي الزمالك في قائمة الأندية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد، حيث يقوم "الفيفا" بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية، يوم الاثنين من كل أسبوع.

وجاء إعلان "الفيفا" عن هذا القرار بعد ساعات من فوز الزمالك على دريمز الغاني 3-0 وبلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك، قد أعلن في وقت سابق، عن إيقاف قيده بسبب غرامة خالد بوطيب، الناتجة عن شكوى اللاعب الدولي المغربي السابق للنادي منذ عام 2020 بسبب عدم حصوله على مستحقاته المقدرة بنحو 2.5 مليون يورو.

ولعب بوطيب للزمالك بين يناير 2019 والشهر نفسه من 2020.

وصدم خبر إيقاف القيد إدارة الزمالك، بعد فترة من الاستقرار عاشها الفريق الأبيض الذي تحسنت نتائجه في الدوري الممتاز، ووصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، علما بأن الفريق المصري كان قد توج بلقب المسابقة في موسم 2018-2019 عقب فوزه في النهائي على نهضة بركان بالذات.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420243095536704202970

الشناينة: لن ألعب في الأردن إلا للفيصلي

420243095236956046072

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

420243093537619100113

موعد مواجهة نهضة بركان والزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

420243084029256561898

ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد

420243081359577652941

نادال ومدفيديف يصعدان إلى ثمن نهائي دورة مدريد

42024307584338650920 (1)

وفاة معلّق رياضي خليجي شهير بعد معاناة مع المرض

أخبار متعلقة
420242581830179341245

الزمالك يؤكد تلقيه خطابا من الفيفا بشأن إيقاف القيد

42024169112994603550

الليغا تكسر حاجز الـ15 مليون متفرج

420241585920333381560

الوحدات على أبواب تحقيق رقم قياسي سلبي بالمحترفين

420246135353352554636 (1)

مباراة افتتاح كأس آسيا تحت 23 ستجمع الأردن وأستراليا

42024413922195238851

المنتخب الوطني لكرة القدم يحتل المركز 71 عالميا

42024412153182522114 (1)

الرمثا يستضيف السلط ومعان يواجه شباب الأردن بدوري المحترفين