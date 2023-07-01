السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الجمارك يتفقد المدورةوالمطار

قرابة 10 آلاف زائر لتلفريك عجلون خلال فترة عيد الأضحى

الفيفا يوافق على اختبار قانون جديد للتسلل

تصريحات من وزير الاوقاف حول عودة بعثة الحج الاردنية

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10 تموز

العقبة تستقبل نحو 100 ألف زائر في عطلة العيد

10 قروش سعر كيلو البندورة في السوق المركزي

اليونيسف تطلب أردنيين للعمل برواتب تصل لـ 900 دينار - رابط التقديم

وفاة طفلة 14 عاماً وإصابة اخرى إثر انفجار قنبلة قديمة في مأدبا

من جديد وبنفس السعر .. الإعلان عن رحلة جديدة بالغواصة لاستكشاف حطام التايتنك

السبت، 01-07-2023 08:00 م

الفيفا يوافق على اختبار قانون جديد للتسلل

9e44c379afce146a440bc05c015e304dceef8ae0


الوكيل الإخباري - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، على البدء في اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في المباريات والبطولات كافة.

اضافة اعلان


وسيشهد القانون الجديد اعتبار اللاعب متسللاً فقط إذا كان جسمه بالكامل، متقدمًا على آخر مدافع.

 

وفي الوقت الحالي، تنص قاعدة التسلل على أن اللاعب قد يعتبر متسللا إذا كان أي جزء من جسده، متقدمًا على المدافع الأخير.


وأعلنت الفيفا أنه سيتم اختبار القانون الجديد في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا في بطولات الدوري للرجال تحت 21 عاما والسيدات تحت 19 عامًا، قبل تطبيقه- حال نجاحه- في جميع البطولات.


ويسعى القانون الجديد إلى القضاء على التخمين الذي ينطوي عليه تحديد حالات التسلل، وإعادة الميزة إلى الفريق المهاجم وتمكين المشاهد من التدفق الحر وتحقيق الإثارة للجماهير


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023113130821725606

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. سوريا تحظى بشرف استضافة حدث رياضي كبير

72023112113358224862

النصر السعودي يتعاقد مع مواطن رونالدو لتدريب الفريق

720231112234651788116

مباراتان في افتتاح الجولة السابعة بدرع المئوية اليوم

720231111834832559668

تشيلسي يبرم صفقته الأولى هذا الصيف

72023191638649944637

إنتر يتخذ قرارا حازما ويجمد صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر السعودي

7202319594496438692

الوحدات يعلن موعد وصول سيدرك هنري

أخبار متعلقة
620231413216894374481

فيفا يلوح بخطة بديلة لبث مونديال السيدات