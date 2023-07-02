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الأحد، 02-07-2023 12:02 م

الفيفا يوافق على تعديل قانون التسلل

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الوكيل الإخباري -  وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا، السبت، على اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في جميع المباريات والبطولات.

وينص قانون التسلل الجديد على أن المهاجم ينبغي أن يكون متقدما بكامل جسده على آخر مدافع ليكون في موقف تسلل، وليس بجزء من جسمه فقط، مثلما هو معمول به في الوقت الحالي.

وأضاف "الفيفا" أن القانون الجديد سيختبر في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا قبل تطبيقه في جميع البطولات، في حال نجاحه.

وكان، أرسين فينغر، المدير الفني التاريخي لفريق "آرسنال" ورئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من اقترح تطبيق قاعدة التسلل الجديدة.

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