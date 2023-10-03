القرار الأقرب بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن القرار الأقرب اتخاذه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أزمة إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.



ولم يدخل لاعبو الاتحاد السعودي أرض الملعب قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إلغاء المباراة لما وصفه بـ"الظروف غير المتوقعة" على أن يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.



وشدد الآسيوي في بيانه على حرصه على سلامة عناصر اللعبة.



وقال نادي الاتحاد السعودي في بيان إنه لم يدخل الملعب بعدما تم إبلاغه من قبل مراقب المباراة المعين من قبل الاتحاد الآسيوي بأن المباراة لن تلعب في موعدها وأن بإمكانهم مغادرة الملعب.



وحسب الإعلامي السعودي وليد الفراج فإن نادي الاتحاد السعودي يطالب بنقاط المباراة الثلاث من خلال اعتباره فائزًا في المباراة.



وشدد الفراج على أن القرار الأقرب سيكون إما اعتبار الاتحاد فائزًا وإما لعب المباراة في وقت لاحق على ملعب محايد.



وقال منعم فاخوري مراقب مباريات الاتحاد الآسيوي الساب لقناة السعودية :"بعد الأحداث التي سبقت مواجهة الاتحاد وسباهان، قد يتم اعتبار سباهان خاسرًا (3-0)، أو تُعاد المباراة دون جمهور، أو تؤجل حتى إشعار آخر".



وتابع :"سيتم إرسال تقرير المراقب إلى دائرة المسابقات، وبعدها يٌحال إلى لجنة الانضباط والسلوك في الاتحاد الآسيوي ويٌتخذ القرار بالتمرير خلال 48 ساعة".



ويتصدر القوة الجوية المجموعة بـ4 نقاط بعدما حقق الفوز أمس على ضيفه الأوزبكي بهدفين لهدف واحد، فيما يحتل سباهان والاتحاد المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.



ويحل نادي الهلال السعودي ضيفًا على نساجي الإيراني اليوم الثلاثاء في دور المجموعات أيضًا من مسابقة دوري أبطال آسيا، كما سبق أن حقق النصر الفوز على بيروزي في أول زيارة لناد سعودي لإيران منذ 2016.

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