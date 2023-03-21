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الثلاثاء، 21-03-2023 04:28 م

القضاء يصدم برشلونة مجددا بشأن جافي

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الوكيل الإخباري -  وجه القضاء الإسباني صدمة جديدة لبرشلونة اليوم الثلاثاء، بشأن تسجيل العقد الجديد للاعب الوسط جافي.

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وسجل برشلونة عقد جافي في الشتاء الماضي، بقرار احترازي من المحكمة التجارية، بعد أن رفضت رابطة الليجا قيده، لكن المحكمة قضت الأسبوع الماضي، بعدم أحقية البارسا في تسجيل العقد.

وبناء على حكم المحكمة، تقرر إلغاء القرار الاحترازي بقيد جافي ضمن الفريق الأول، وسيعود كأحد لاعبي فريق الشباب.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المحكمة التجارية رفضت الاستئناف الذي تقدم به برشلونة، على قرار إلغاء تسجيل عقد جافي.

وأضافت: "جاء رفض الاستئناف بسبب أن نادي برشلونة قدمه بعد الموعد النهائي، وأمام البارسا 20 يوما للجوء إلى محكمة برشلونة الإقليمية".

بذلك، سيكون جافي متاحا بالمجان في 30 يونيو/حزيران المقبل، إذا لم ينجح برشلونة في تسجيل عقده الجديد برابطة الليجا.

 

ملاعب 

 




 

 


 

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