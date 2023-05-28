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الأحد، 28-05-2023 01:34 م

القنبر يمثل الوحدات في بطولة القدس والكرامة

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الوكيل الإخباري -  يمثل المهاجم الفلسطيني زيد القنبر فريق الوحدات، في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم والتي تنطلق غدا الإثنين على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في مدينة رام الله.

وكان نادي جبل المكبر قد وافق على احتراف القنبر بصفوف الوحدات، شريطة أن يلعب له في بطولة القدس والكرامة، لكن يبدو أن هذا الشرط تم صرف النظر عنه.

وأكد مصدر خاص لكووورة، أن القنبر تدرب امس مع الوحدات وسيكون أحد خيارات الجهاز الفني في مباراة الغد أمام الفيصلي في افتتاح بطولة القدس والكرامة.

ووقع القنبر للوحدات قبل أسبوعين في عقد يمتد لموسم واحد، وشاركه في الجولتين الثانية والثالثة من بطولة درع المئوية، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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