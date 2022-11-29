القنوات المجانية الناقلة لمباراة أمريكا وإيران اليوم في كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وإيران، يستعد المنتخب الأمريكي لمواجهة نظيره المنتخب الإيراني في كأس العالم ٢٠٢٢ وتعتبر هذه المباراة نارية للعداء الذي بين البلدين، ويترقب الكثيرين هذا اللقاء المثير ليشهدوا حضوره في مونديال قطر 2022.

إيران وأمريكا ويتطلع كلا منهما للفوز من أجل التأهل للدور الـ16، وكانت ريران قد خسرت مباراتها الأولى أمام إنجلترا وفازت في المباراة الثانية أمام ويلز، فيما تعادلت أمريكا في جميع مبارياتها السابقة أمام ويلز وإنجلترا.



يبحث الكثير من المشاهدين وعشاق كرة القدم عن موعد مباراة امريكا وايران كأس العالم، لذلك ننشر لكم عبر موجز الأنباء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أمريكا وإيران اليوم في كأس العالم 2022 بث مباشر.



موعد مباراة أمريكا وإيران

تقام مباراة امريكا وايران في كأس العالم 2022 الجولة الثالثة من دور المجموعات مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على أرضية ملعب ستاد الثمامة وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت الاردن و الدوحة ومكة المكرمة الساعة 9:00 بتوقيت مصر، والساعة 8:00 بتوقيت ليبيا والجزائر وتونس والمغرب.



القنوات الناقلة لمباراة إيران وأمريكا

قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

قناة الكأس اكسترا 2.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أمريكا وإيران

قناة Zdf الألمانية.

قناة بين سبورت الفرنسية

قناة Orf

قناة La1

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