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الثلاثاء، 09-05-2023 04:30 م

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري -  يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ضد مانشستر سيتي، والتي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفي هذا التقرير القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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المباراة ستكون سيناريو مكرر لمباراة الفريقين بالدور ذاته في بالموسم الماضي، والذي انتهى بـ"ريمونتادا" تاريخية للميرنجي بمباراة الإياب، وبمجموع المباراتين 6-5.
 
موعد مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد 
وتنطلق صافرة بداية مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد بنصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 ، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الاردن و مصر والسعودية .

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد الريال 
تذاع مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دور نصف نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا 2023 ، عبر قنوات beIN Sports premium 1، beIN 4 K 

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

قناة ARD Das Erste HD الألمانية، التردد: 11493 أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية، التردد:11954 أفقي، التردد 11836 أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E


قناة IRIB Tv3، التردد: 11900 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region، التردد: 11109 عمودي، معدل الترميز: 3407، القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport، التردد: 11293 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1


قناة Iran 3، التردد: 11555 عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV، التردد: 11174 عمودي، معدل الترميز: 28800، القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv، التردد: 11231 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 48°E

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد 
أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي للمعلق التونسي الشهير «عصام الشوالي».

تشكيلة مان سيتي المتوقعة ضد الريال 

حراسة المرمى : إيدرسون .

الدفاع : مانويل اكانجي ، دياز ، ناثان اكي .

الوسط : إلكاي جوندوجان ، جون ستونز ، كيفين دي بروين ، رودري .

الهجوم : جاك جريليتش ، إيرلينج هالاند ، برناردو سيلفا .

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

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