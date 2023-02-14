القنوات المجانية لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الليلة

الوكيل الإخباري - جماهير ومحبي كرة القدم الأوروبية في جميع أنحاء العالم يتقربون اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي، وفريق “بايرن ميونخ” الألماني في ذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023.

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هذه المباراة التي يعتبرها جميع خبراء كرة القدم نهائي مبكر لهذه البطولة لأنه يجمع بين أقوى فريقين في العالم في الوقت الراهن، وكلا الفريقين مرشح قوي للفوز بلقب البطولة في هذا العام نظرا لأن قائمة الفريقين تعج بالعديد من أفضل نجوم كرة القدم في العالم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم القنوات المجانية والمفتوحة التي ستقوم ببث مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي اليوم مجانا وبدون اشتراك.



مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

مع اقتراب موعد انطلاق هذه المباراة التاريخية التي ستجمع بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بدأ عمليات البحث في جميع أنحاء الوطن العربي ترتفع بشكل كبير للغاية للبحث عن تردد القنوات المجانية والمفتوحة التي ستقوم ببث المباراة مجانا، ومن المتوقع ووفقا للاحصائيات أن تحظى مباراة اليوم بنسب مشاهدة مرتفعة للغاية في كل دول وبلدان العالم، لأن كلا الفريقين يتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الاردن والمملكة العربية السعودية.



تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة البايرن وباريس سان جيرمان





من المقرر أن يتم بث مباراة باريس سان جيرمان وباايرن ميونخ الليلة على مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا، ولكن لمشاهدة المباراة على هذه الباقة لا بد من اشتراك شهر وهذا ما يعجز عنه الكثير، لكن في مفاجأة سارة ومفرحة للجميع أعلنت مجموعة من القنوات الفضائية العالمية بثها لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم مجانا وبدون تشفير أو اشتراك، وقد بلغ عدد هذه القنوات المفتوحة خمس قنوات وهي:





قناة Iran 3

التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902





قناة IRIB Varzesh

التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.





قناة Rai 1

التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.



قناة TVi Portugal

التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.



قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat

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