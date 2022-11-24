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الخميس، 24-11-2022 11:35 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر 2022

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الوكيل الإخباري -  قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا اليوم من ضمن الأمور التى تشغل ب المتابعين لبطولة كأس العالم بالأخص أن هذه المواجهة هي الأولى لمنتخب البرازيل الذى أصبح المرشح الأقوى للمنافسة على اللقب في هذه النسخة بعد ظهور منتخب الأرجنتين بصورة سلبية غير متوقعة أمام السعودية والحال ذاته ينطبق على منتخب بلجيكا على الرغم من فوره بالأمس على كندا بالإضافة إلي سقوط ألمانيا أمام الكمبيوتر الياباني.

قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا اليوم في منطقة الشرق الأوسط تضم قناة واحدة فقط حيث ستقوم قناة بي إن سبورت المفتوحة بنقل هذه المواجهة التي ينتظرها عشاق المنتخب البرازيلي بالأخص أن هذه المواجهة ستكون إختبار صارم لرفاق نيمار نجم باريس سان جيرمان على إمكانية المنافسة على اللقب من عدمه في هذه النسخة المشتعلة منذ الجولة الأولي.

لن تجد صعوبة في إستقبال القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا بالأخص أن قناة بي إن سبورت من ضمن القنوات التى يتواجد التردد الخاص بها على القمر الصناعى نايل سات الأكثر إنتشارا في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد دول شمال أفريقيا ولذلك قررت بي إن سبورت نقل عدد من المواجهات بصورة مجانية عبر قنواتها المفتوحة.

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