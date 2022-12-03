السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

النفط يقتنص أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من التراجع

العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

ارتفاع أسعار السكر عالمياً

دعوات لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح

الجازي: لا مخالفات تستوجب إرسالها لمكافحة الفساد او القضاء في أيلول

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

الأمن: القبض على مجموعة امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة

البلقاء التطبيقية تنعى الدكتور فيصل الغثيان

البيئة: لا مخالفات بحق معاصر الزيتون حول مادة الزيبار

الملك يصل إلى القاهرة

السبت، 03-12-2022 02:07 م

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة هولندا ضد الولايات المتحدة في كأس العالم 2022

1220223135932626974906


الوكيل الإخباري -  نستعرض فيما يلي قائمة القنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة هولاندا ضد الولايات المتحدة اليوم في كأس العالم في أولي مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2022، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تمتلكها قنوات بين سبورت beIn Sports وفي مناطق أخرى من العالم.

اضافة اعلان


وتمتلك مجموعة قنوات بين سبورت حق بث مباريات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن توجد قنوات أخرى تملك حقوق البث لمناطق أخرى من العالم، ومن بينها قنوات مفتوحة وبعضها إيطالي وبعضها تركي.

وتقام اليوم مبارتان ضمن جدول مباريات كأس العالم 2022 هما مباراة هولاندا ضد الولايات المتحدة في الخامسة مساءً، ومباراة الأرجنتين ضد أستراليا في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ونستعرض فيما يلي القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم fifa ٢٠٢٢™ بصفة عامة، ومنها مباراة هولاندا ضد أمريكا وأيضًا الأرجنتين وأستراليا اليوم:

القنوات الناقلة المفتوحة لمباريات كأس العالم 2022
تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1
تردد قناة Rai 1 الإيطالية.

تردد القناة: 11766.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد أخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة
تردد القناة هو: 10992.

معدل الترميز: 27500 عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القناة الناقلة المفتوحة لمباراة هولاندا والولايات المتحدة
تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة على القمر التركي
القمر الصناعي: نايل سات.

التردد والاستقطاب: 11316 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.


تردد قناة zdf على هوت بيرد
القمر الصناعي: Hotbird

تردد: 11054

الإستقطاب: افقى H

معامل الترميز: 22000

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022
تردد قناة das erste على هوت بيرد
القمر الصناعي: Hotbird

التردد: 11541

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 22000

القناة الإيرانية الناقلة لمباراة أمريكا ضد هولاندا
تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي
التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي
التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 30000

تردد قناة ARD Das Erste HD


القمر الصناعي: Astra 19.2°E


التردد: 11494


الاستقطاب: أفقي H


معامل الترميز: 22000


القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 على قمر استرا


تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا


القمر الصناعي: Astra 19.2°E


التردد: 11836


الاستقطاب: أفقي H


معامل الترميز: 27500


تردد قناة Cuatro Espa a HD


القمر الصناعي: Astra 19.2°E


التردد: 10876


الاستقطاب: عمودى V


معامل الترميز: 22000


تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا


القمر الصناعي: Astra 19.2°E


التردد: 10906


الاستقطاب: عمودى V


معامل الترميز: 22000





القنوات الناقلة لمباراة هولاندا ضد أمريكا على القمر الصناعي يوتلسات


تردد قناة tvt


القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا


التردد: 11900


الاستقطاب: أفقى H


معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقى H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة المجانية لعدد 22 مباراة في كأس العالم
لم تعلن إدارة بين سبورت بعد عن المباريات التي يتم نقلها اليوم ضمن مباريات كأس العالم بعد، وهل من بينها مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة أم لا.

تردد قناة bein sport المفتوحة الناقلة لكأس العالم
تردد قناة bein sport 1 المفتوحة
القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة
القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022
القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220223104755854922152

ميسي يزين التشكيل المتوقع للأرجنتين ضد أستراليا

122022395059520464970 (2)

ضربة موجعة.. البرازيل مكسورة الجناح قبل ثمن النهائي

12202239586952899833

دقائق عصيبة.. شاهد كيف انتظر لاعبو كوريا الجنوبية معرفة نتيجة هوية المتأهل

122022310513152628606

سر صمت مبابي في كأس العالم

1220223103556824092539 (1)

قطر.. شاشة "الفار" تتعرض لأول اعتداء في كأس العالم (فيديو)

12202239830454288583

عدد أهداف مونديال قطر.. وترتيب هدافي دور المجموعات

أخبار متعلقة
11202224102223275583135

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر 2022

11202224105444258349341

ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

1120222493551824573366

على وشك بدء مغامرة جديدة .. رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

112022249309685713798

برشلونة يوافق على بيع مهاجمه لعملاق البريميرليج

1120222491452629780380

رد وزير الرياضة السعودية بشأن "ميسي الوجه السياحي للمملكة" (فيديو)

112022249650851256302 (1)

مواجهات مثيرة اليوم في مونديال قطر.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة