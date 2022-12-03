القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة هولندا ضد الولايات المتحدة في كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - نستعرض فيما يلي قائمة القنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة هولاندا ضد الولايات المتحدة اليوم في كأس العالم في أولي مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2022، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تمتلكها قنوات بين سبورت beIn Sports وفي مناطق أخرى من العالم.



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وتمتلك مجموعة قنوات بين سبورت حق بث مباريات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن توجد قنوات أخرى تملك حقوق البث لمناطق أخرى من العالم، ومن بينها قنوات مفتوحة وبعضها إيطالي وبعضها تركي.



وتقام اليوم مبارتان ضمن جدول مباريات كأس العالم 2022 هما مباراة هولاندا ضد الولايات المتحدة في الخامسة مساءً، ومباراة الأرجنتين ضد أستراليا في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.



ونستعرض فيما يلي القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم fifa ٢٠٢٢™ بصفة عامة، ومنها مباراة هولاندا ضد أمريكا وأيضًا الأرجنتين وأستراليا اليوم:



القنوات الناقلة المفتوحة لمباريات كأس العالم 2022

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1

تردد قناة Rai 1 الإيطالية.



تردد القناة: 11766.



معدل الترميز: 27500.



معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.



تردد أخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992.



معدل الترميز: 27500 عمودي.



معامل تصحيح الخطأ: ¾.



القناة الناقلة المفتوحة لمباراة هولاندا والولايات المتحدة

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة على القمر التركي

القمر الصناعي: نايل سات.



التردد والاستقطاب: 11316 أفقي.



معدل الترميز: 27500.



معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





تردد قناة zdf على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird



تردد: 11054



الإستقطاب: افقى H



معامل الترميز: 22000



القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

تردد قناة das erste على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird



التردد: 11541



الاستقطاب: عمودي V



معامل الترميز: 22000



القناة الإيرانية الناقلة لمباراة أمريكا ضد هولاندا

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي

التردد: 11881



الاستقطاب: أفقي H



معامل الترميز: 22000



تردد قناة TRT2 على القمر التركي

التردد: 11054



الاستقطاب: عمودي V



معامل الترميز: 30000



تردد قناة ARD Das Erste HD





القمر الصناعي: Astra 19.2°E





التردد: 11494





الاستقطاب: أفقي H





معامل الترميز: 22000





القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 على قمر استرا





تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا





القمر الصناعي: Astra 19.2°E





التردد: 11836





الاستقطاب: أفقي H





معامل الترميز: 27500





تردد قناة Cuatro Espa a HD





القمر الصناعي: Astra 19.2°E





التردد: 10876





الاستقطاب: عمودى V





معامل الترميز: 22000





تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا





القمر الصناعي: Astra 19.2°E





التردد: 10906





الاستقطاب: عمودى V





معامل الترميز: 22000











القنوات الناقلة لمباراة هولاندا ضد أمريكا على القمر الصناعي يوتلسات





تردد قناة tvt





القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا





التردد: 11900





الاستقطاب: أفقى H





معامل الترميز: 27500



تردد قناة ORTB

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا



التردد: 11900



الاستقطاب: أفقى H



معامل الترميز: 27500



تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة المجانية لعدد 22 مباراة في كأس العالم

لم تعلن إدارة بين سبورت بعد عن المباريات التي يتم نقلها اليوم ضمن مباريات كأس العالم بعد، وهل من بينها مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة أم لا.



تردد قناة bein sport المفتوحة الناقلة لكأس العالم

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد القناة: 11013.



معدل الترميز: 27500.



معامل التصحيح: 3/4.



الاستقطاب: أفقي.



تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.



التردد: 11054.



الاستقطاب: أفقي.



معدل الترميز: 27500.



معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد القناة: 11919.



معدل الاستقطاب: أفقي.



معدل الترميز: 27500.



معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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