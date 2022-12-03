القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة هولندا ضد الولايات المتحدة في كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - نستعرض فيما يلي قائمة القنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة هولاندا ضد الولايات المتحدة اليوم في كأس العالم في أولي مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2022، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تمتلكها قنوات بين سبورت beIn Sports وفي مناطق أخرى من العالم.
وتمتلك مجموعة قنوات بين سبورت حق بث مباريات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن توجد قنوات أخرى تملك حقوق البث لمناطق أخرى من العالم، ومن بينها قنوات مفتوحة وبعضها إيطالي وبعضها تركي.
وتقام اليوم مبارتان ضمن جدول مباريات كأس العالم 2022 هما مباراة هولاندا ضد الولايات المتحدة في الخامسة مساءً، ومباراة الأرجنتين ضد أستراليا في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.
ونستعرض فيما يلي القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم fifa ٢٠٢٢™ بصفة عامة، ومنها مباراة هولاندا ضد أمريكا وأيضًا الأرجنتين وأستراليا اليوم:
القنوات الناقلة المفتوحة لمباريات كأس العالم 2022
تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1
تردد قناة Rai 1 الإيطالية.
تردد القناة: 11766.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.
تردد أخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة
تردد القناة هو: 10992.
معدل الترميز: 27500 عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
القناة الناقلة المفتوحة لمباراة هولاندا والولايات المتحدة
تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة على القمر التركي
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد والاستقطاب: 11316 أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة zdf على هوت بيرد
القمر الصناعي: Hotbird
تردد: 11054
الإستقطاب: افقى H
معامل الترميز: 22000
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022
تردد قناة das erste على هوت بيرد
القمر الصناعي: Hotbird
التردد: 11541
الاستقطاب: عمودي V
معامل الترميز: 22000
القناة الإيرانية الناقلة لمباراة أمريكا ضد هولاندا
تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي
التردد: 11881
الاستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 22000
تردد قناة TRT2 على القمر التركي
التردد: 11054
الاستقطاب: عمودي V
معامل الترميز: 30000
تردد قناة ARD Das Erste HD
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 11494
الاستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 22000
القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 على قمر استرا
تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 11836
الاستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 27500
تردد قناة Cuatro Espa a HD
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 10876
الاستقطاب: عمودى V
معامل الترميز: 22000
تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا
القمر الصناعي: Astra 19.2°E
التردد: 10906
الاستقطاب: عمودى V
معامل الترميز: 22000
القنوات الناقلة لمباراة هولاندا ضد أمريكا على القمر الصناعي يوتلسات
تردد قناة tvt
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقى H
معامل الترميز: 27500
تردد قناة ORTB
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقى H
معامل الترميز: 27500
تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة المجانية لعدد 22 مباراة في كأس العالم
لم تعلن إدارة بين سبورت بعد عن المباريات التي يتم نقلها اليوم ضمن مباريات كأس العالم بعد، وهل من بينها مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة أم لا.
تردد قناة bein sport المفتوحة الناقلة لكأس العالم
تردد قناة bein sport 1 المفتوحة
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11013.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3/4.
الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة bein sport 2 المفتوحة
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11919.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
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