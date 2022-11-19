القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022

الوكيل الإخباري - تنطلق غدا الأحد منافسات كأس العالم 2022 في قطر بمواجهة المنتخب القطري مع الأكوادور في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.



وتنقل منافسات كأس العالم على شبكة "بي إن سبورت" حيث تنقل المباراة الافتتاحية على قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.





كما أعلنت قنوات الكأس حصولها على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم، وستنقل المباراة الافتتاحية عبر قناتي Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

وأمس الجمعة أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" أن قنواتها الرياضية ستبث 22 مباراة من أصل 64 مباراة في كأس العالم 2022، على قنواتها المفتوحة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.



وهذه أول نسخة تقام في فصل الشتاء وفي بلد عربي ومسلم والنسخة الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث سيشارك في نسخة 2026 المقرر تنظيمها بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك 48 منتخبا.

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ويحمل المنتخب البرازيلي الرقم القياسي لعدد الألقاب بـ5 ألقاب توج بها في نسخ 1958 و1962 و1970 و1994 و2022.



وبعده يأتي منتخب ألمانيا بـ 4 ألقاب في نسخ 1954 و1974 و1990 و2014 والعدد نفسه من الألقاب لدى منتخب إيطاليا في نسخ 1934 و1938 و1982 و2006 .



ثم منتخب الأوروغواي بلقبين في 1930 و1950 وفرنسا بلقبين في 1998 و2018 والأرجنتين بلقبين في 1978 و1986 وإسبانيا بلقب واحد في 2010 وإنجلترا بلقب واحد في 1966.



وانطلقت بطولة كأس العالم في 1930 بالأوروغواي بمشاركة 13 منتخبا، وتوج منتخب الأوروغواي باللقب على حساب منتخب الأرجنتين في النهائي 4-2.



وفي مجموع النسخ السابقة يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه ترتيب الهدافين لكأس العالم برصيد 16 هدفا سجلها في 4 نسخ ويتبعه البرازيلي الظاهرة رونالدو برصيد 15 هدفا في 4 نسخ، ثم الألماني جيرد مولر برصيد 14 هدفا من نسختين.



وفي نسخة واحدة يتصدر الفرنسي جوست فونتين الترتيب حيث سجل 13 هدفا في نسخة 1958، ويتبعه المجري ساندور كوتشيس الذي سجل 11 هدفا في نسخة 1954، والألماني جيرد مولر الذي سجل 10 أهداف في نسخة 1970.