القنوات الناقلة لمباراة الاردن والسعودية بتصفيات كأس العالم 2026 مجانا

الوكيل الإخباري - يستعد المنتخب الأردني لمواجهة نظيرة منتخب السعودية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، على ملعب استاد عمان الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية لمجموعة السعودية والأردن وباكستان وطاجكستان، في تصفيات كأس العالم 2026، ويبحث الكثير من الجماهير العربية وخاصة في السعودية، عن القناة والساعة كم تنقل مباراة السعودية والأردن، وكيف يمكننا مشاهدة مباراة السعودية والأردن مجاناً على شبكة الانترنت.



تقام مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 21-11-2023، في العاصمة الأردنية عمان، وسيتم انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

أعلنت قناة الأردن الرياضية أنه سيتم بث المباراة حصريا داخل الأراضي الأردنية، أي على الشبكة الأرضية، فيما أعلنت قناة الكأس القطرية عن حصولها لحقوق البث إلا أن الحساب الرسمي لها على منصة إكس، أعلن عن انسحابه من نقل مباراة السعودية والأردن.





ما تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم 2026؟

قناة الأردن الرياضية الأرضية Jordan Sport الناقلة لمباراة السعودية والأردن بتصفيات كأس العالم 2026، متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الآتية:



اسم القناة Jordan Sport

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12398

معامل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل التصحيح 5/6

الجودة hd

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الأردن متاح عبر القمر الصناعي نايل سات بالترددات التالي:



اسم القناة ksa sports

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12284

معامل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل التصحيح 5/6

الجودة hd

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