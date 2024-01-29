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الإثنين، 29-01-2024 11:57 ص

القنوات الناقلة لمباراة الاردن والعراق في كأس آسيا 2023

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الوكيل الإخباري - تعرف من على القنوات الناقلة لمباراة الاردن والعراق في بطولة كأس آسيا 2023 وكيفية مشاهدة البث المباشر لها.

ويشهد اليوم الثاني من منافسات ثمن نهائي كأس آسيا مباراة قمة عربية مثيرة تجمع المنتخب العراقي بنظيره الأردني.

ووصل العراق إلى ثمن النهائي، بعدما تصدر المجموعة الرابعة بـ9 نقاط من 3 انتصارات على إندونيسيا، اليابان وفيتنام بنتائج 3-1، 2-1 و3-2، تواليًا.

بينما تأهل منتخب الأردن إلى دور الـ16، ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حل ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، بفوز على ماليزيا 4-0 وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 وخسارة أمام البحرين بهدف دون رد.

والتقى المنتخبان من قبل في 47 مباراة سابقة وتعود الأفضلية للعراق بـ25 فوزا مقابل 10 انتصارات للأردن وحسمت نتيجة التعادل بينهما في 12 مرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023؟ في العراق، يمكن متابعة مباريات البطولة عبر القناة الرابعة العراقية التي تملك حقوق بث كأس آسيا داخل العراق فقط.

أما بالنسبة للسعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية. 

وبالنسبة لبقية الوطن العربي، تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023 عبر شاشات التلفزيون باستثناء الدول المذكورة سابقا.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا متابعة مباريات البطولة عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.


من هو معلق مباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023؟  يتولى التعليق على مباراة العراق والأردن في كأس آسيا على قناة الرابعة العراقية، المعلق حسام الوائلي، وعبر قناة بي إن آسيا، المعلق عامر الخوزيري.

وعبر القناة السعودية، يمكن متابعة المباراة بصوت المعلق رؤوف خليف على القناة الأولى وحماد العنزي عبر القناة الصوتية الثانية.

ويمكن الاستماع للمعلق حازم عبد السلام على قناة أبوظبي الرياضية.

العراق والأردن

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023 تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 10892. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500. التصحيح: 3/4. تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد القناة: 11810. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل التصحيح: 2/3. تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11054. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل التصحيح: 2/3. تردد قناة SSC1 HD التردد: 12380. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500. التصحيح: 3/4. تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 11804. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. موعد مباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023؟ تقام مباراة العراق والأردن اليوم الإثنين 29 يناير/كانون الثاني على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر، الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والثالثة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

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