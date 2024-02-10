القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023

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لا حديث في شارع كرة القدم العربية سوى عن نهائي كأس آسيا 2023 الذي سيُقام على ملعب لوسيل وسيجمع بين منتخب قطر حامل اللقب أمام المفاجأة السارة لمونديال القارة الصفراء، منتخب الأردن.لم يكن أشد المتفائلين من جماهير الأردن يتوقع أن يصل "النشامى" إلى المباراة النهائية، فقبل انطلاق المسابقة لم يذق المنتخب أي فوز تحت قيادة المدرب الحسين عموتة، إلا في مباراة ودية واحدة وللمصادفة كانت أمام قطر.ولكن الأردن صنعت التاريخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بدايةً من الفوز على ماليزيا برباعية، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية، وتلى ذلك السيناريو الأسطوري أمام منتخب العراق في دور الـ 16، والانتصار الممتع على طاجيكستان، وأخيرًا إقصاء زملاء هيونغ مين سون من نصف النهائي.حصلت أكثر من قناة عربية على حقوق كأس آسيا 2024، وتعتمد القناة التي تختارها على البلد الذي تتواجد به.ستكون مباراة قطر والأردن منقولة في جميع البلاد العربية باستثناء الإمارات والسعودية والعراق، عبر قناة بي إن سبورتس كأس آسيا، وقنوات الكأس اكسترا 1 و2.ستُنقل المباراة عبر القناة الرابعة العراقية في العراق، وفي الإمارات ستكون المباراة مُذاعة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية آسيا.وإذا كنت في المملكة العربية السعودية، ستكون القناة الناقلة لمباراة قطر والأردن هي SSC 1 HD، والتابعة لقنوات SSC الناقل الحصري للبطولة في بلاد الحرمين، وعليك الاشتراك لمشاهدتها وامتلاك جهاز GOBX.يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن على جميع الأقمار العربية، حيث تتاح قناة الرابعة العراقية فقط عبر نايل سات، وقناة SSC1 HD يمكنك مشاهدتها حصرًا من خلال عرب سات، في حين يمكنك متابعة قناة beIN Asian Cup على قمري نايل سات وسهيل سات.