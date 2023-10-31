الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

جيش الاحتلال: نخوض معارك ضارية مع المقاومة في غزة

مصر: الجيش باعلى درجات الاستعداد والجاهزية

الحوثيون يدخلون الحرب ويعلنون قصف إسرائيل

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الثاني

الحكومة تُعلن تخفيض اسعار المحروقات - ارقام

الملك يغادر في جولة عربية لبحث جهود وقف الحرب على غزة

القسام تشتبك مع آليات الاحتلال المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة وتقصف تل ابيب

الاحتلال يبدأ عملية برية على غزة والمقاومة تكثف الرشقات الصاروخية

تفاصيل وثيقة إسرائيلية مسربة أوصت باحتلال غزة

عاجل

الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

الثلاثاء، 31-10-2023 04:15 م

القوة الضاربة تتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق

1020233111563217039012


الوكيل الإخباري - استقر مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو على تشكيل مواجهة الاتفاق مساء اليوم بملعب أول بارك، في ثمن نهائي كأس الملك.

وقرر كاسترو الدخول بكل عناصره المميزة، نظرا لقوة الخصم والرغبة في المنافسة على اللقب.

وأن التشكيل سيشهد عودة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيمريك لابورت، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر، كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس - لابورت - عبد الإله العمري - نواف بوشل

الوسط: بروزفيتش - فوفانا - أوتافيو - ساديو ماني - تاليسكا

الهجوم: كريستيانو رونالدو

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202331155528222592059

مدرب نيوكاسل يدعم تنظيم السعودية لكأس العالم

10202331155332155363978

فينيسيوس يكرر سيناريو بيلينجهام مع مبابي

10202331155158105564595

إصابة طويلة تورط ميلان

10202331152549520292433

الكرة الذهبية السوبر.. متى يتوج بها ميسي ومن هو منافسه الوحيد؟

10202331122422343369465

السعودية تقترب من أن تصبح الدولة العربية الثالثة التي تستضيف المونديال

1020233112340496740056

ماينز يمنح اللاعب أنور غازي فرصة ثانية

أخبار متعلقة
10202325122515373843632

بعمر الـ38.. رونالدو يكشف سر أرقامه القياسية

10202314103222891964249

رونالدو يحتفل بالتأهل.. ويوجه رسالة للجماهير

102023111256790766157

تفاصيل تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

1020238154338304349498

جورجينا تقاضي شقيقتها بسبب كريستيانو رونالدو

1020237102635989165229

رونالدو يتفاعل مع اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030

102023793328579173434

رونالدو يساهم في تسجيل النصر لهدف عالمي في شباك أبها (فيديو)