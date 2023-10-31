القوة الضاربة تتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق

الوكيل الإخباري - استقر مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو على تشكيل مواجهة الاتفاق مساء اليوم بملعب أول بارك، في ثمن نهائي كأس الملك.



وقرر كاسترو الدخول بكل عناصره المميزة، نظرا لقوة الخصم والرغبة في المنافسة على اللقب.



وأن التشكيل سيشهد عودة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيمريك لابورت، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر، كالآتي:



حراسة المرمى: نواف العقيدي



الدفاع: أليكس تيليس - لابورت - عبد الإله العمري - نواف بوشل



الوسط: بروزفيتش - فوفانا - أوتافيو - ساديو ماني - تاليسكا



الهجوم: كريستيانو رونالدو

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