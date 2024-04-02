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الثلاثاء، 02-04-2024 02:27 م

القيمة السوقية لربيع 2024.. أغلى وأرخص لاعبي كرة القدم في العالم

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الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات الشهير Transfermarkt قائمة بأغلى وأرخص لاعبي كرة القدم في العالم وفقا للبيانات الصادرة هذا الربيع.

وحقق لاعب خط وسط مانشستر يونايتد كوبي ماينو البالغ 18 عاما أعلى قيمة مضافة بمقدار 29 مليون يورو، لتصبح قيمته السوقية 35 مليونا.

في المركز الثاني جاء مدافع برشلونة باو كوبارسي البالغ 17 عاما (25 مليونا بدلا من 1.5).

وأكمل المراكز الثلاثة الأولى لاعب خط وسط بايرن ألكسندر بافلوفيتش البالغ 19 عاما (25 مليونا بدلا من 2).

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بينما تراجعت القيمة السوقية لـ19 لاعبا خسر كل منهم 10 ملايين يورو، لكن الخسارة الأكبر كانت من نصيب مدافع بايرن يوشوا كيميش الذي خسر 15 مليونا من قيمته وباتت قيمته الآن 60 مليون يورو.

يذكر أن المركز الأول في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم يتقاسمه المهاجمون النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي والبريطاني جود بيلينغهام المتألق في صفوف ريال مدريد والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وتقدر القيمة السوقية لكل منهم بـ180 مليون يورو.

 

ملاعب 

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