الكاف يعلن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف ” مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية .
حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج تسع مرات الأهلي ( مصر ) ، البطل أربع مرات الترجي ( تونس ) ، البطل مرتين الوداد ( المغرب ) والفريق الذي يبلغ نصف النهائي لأول مرة كايزر تشيفز ( جنوب إفريقيا ) ، يحلمون بالحصول على مكان في النهائي المقرر في 17 يوليو 2021 ، على ملعب مركب الخامس بالدار البيضاء ، المغرب .
وتاليا المواعيد التي حددها الاتحاد الافريقي لكرة القدم :
الذهاب – السبت 19 يونيو 2021
16:00 – الملعب الأولمبي رادس ، تونس: الترجي ( تونس ) – الأهلي ( مصر ) .
19:00 – مركب محمد الخامس ، الدار البيضاء: الوداد ( المغرب ) – كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا ).
الإياب – السبت 26 يونيو 2021:
16:00 – ملعب إف إن بي ، جوهانسبرج : كايزر تشيفز ( جنوب إفريقيا ) – الوداد (المغرب).
19:00 – ستاد السلام ، القاهرة : الأهلي ( مصر ) – الترجي ( تونس )
الكونفدرالية ..
منافسات البطولة القارية الثانية للأندية وصلت إلى مرحلة المربع الذهبي ، يأمل بطل 2018 الرجاء ( المغرب ) ، وصيف الموسم الماضي بيراميدز ( مصر ) ، شبيبة القبائل ( الجزائر ) والقطن ( الكاميرون ) في الحصول على مكان في النهائي المقرر في 10 يوليو 2021 في كوتونو ، بنين .
فيما يلي مباريات نصف النهائي ( بتوقيت جرينتش ):
الذهاب – الأحد 20 يونيو 2021
16:00: – ستاد أومني سبور رومدي أدجيا ، جاروا : القطن ( الكاميرون ) – شبيبة القبائل ( الجزائر ).
19:00 – ملعب 30 يونيو ، القاهرة : بيراميدز ( مصر ) – الرجاء ( المغرب ) .
الإياب – الأحد 27 يونيو 2021
19:00 – مركب محمد الخامس ، الدار البيضاء : الرجاء (المغرب ) – بيراميدز ( مصر ).
19:00 – ملعب 5 يوليو 1962 ، الجزائر : شبيبة القبائل ( الجزائر ) – القطن ( الكاميرون ).
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