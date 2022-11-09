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الأربعاء، 09-11-2022 03:14 م

الكاميروني أبو بكر يهاجم محمد صلاح

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الوكيل الإخباري - واصل الدولي الكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، هجومه ضد قائد المنتخب المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن أبو بكر، قوله: "الفارق الوحيد بيني وبين صلاح، أن الجناح المصري حصل على فرصة اللعب في ناد كبير".

وأضاف "أتفهم أن حديثي لا يعجب الكثيرين، لأنه أحد أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي، لذلك من المنطقي أن حديثي لا يعجبهم، لكني أقول رأيي بطبيعة الحال".

 وهذه لست المرة الأولى التي ينتقد فيها أبو بكر محمد صلاح، حيث سبق له القول لإنه غير معجب به، وبإمكانه فعل ما يفعله المصري إذا لعب في ناد كبير.

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وكان فينسينت أبو بكر قد انتقد صلاح قبل مواجهة مصر والكاميرون ضمن كأس الأمم الإفريقية، مطلع العام الجاري، مدعيا أن هداف "البريمير ليغ" لثلاث مواسم، ليس على نفس مستوى النجوم مثل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

ملاعب

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