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الثلاثاء، 23-01-2024 03:26 م

الكاميرون تواجه شبح الخروج المبكر من أمم أفريقيا أمام جامبيا

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الوكيل الإخباري -  يرفع المنتخب الكاميروني شعار "لا بديل عن الفوز" عندما يواجه منتخب جامبيا على ملعب السلام، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز بهذه المباراة بعدد وافر من الأهداف وانتظار هدية المنتخب السنغالي بالفوز على منتخب غينيا في المباراة التي ستقام في ذات التوقيت للتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني أو الانتظار لنهاية كافة مباريات دور المجموعات لمعرفة إمكانية التأهل لأفضل منتخب ثالث.

ويتربع منتخب السنغال على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط فيما تحتل غينيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وتأتي الكاميرون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأخيرا جامبيا رابعا بدون رصيد من النقاط.

وتعادل منتخب الكاميرون في المباراة الأولى أمام غينيا 1-1 وخسر في المباراة الثانية أمام السنغال 3-1، ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز على جامبيا بثلاثة أهداف نظيفة لكي يتفوق على فارق الأهداف بينه وبين غينيا، بافتراض خسارته أمام السنغال بهدف نظيف.

وفي المقابل، يعلم تماماً منتخب جامبيا أن فرصه في التأهل لدور الـ16 أصبحت شبه مستحيلة خاصة أنه لم يحصد أي نقطة ويتواجد في قاع الترتيب.

ويحتاج منتخب جامبيا لمعجزة حقيقية للتأهل لدور الـ16 حيث يحتاج للفوز على منتخب الكاميرون بعدد كبير من الأهداف وانتظار بقية مباريات المجموعات الأخرى على أمل الوصول كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

ترتيب المجموعة الثالثة
 
1- منتخب السنغال: 6 نقاط
2 - منتخب غينيا: 4 نقاط
3 - منتخب الكاميرون: نقطة واحدة
4- منتخب جامبيا: بدون رصيد من النقاط

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