الكاميرون يتعادل مع صربيا 3/3 في مباراة مثيرة

الوكيل الإخباري - تعادل المنتخب الكاميروني مع نظيره الصربي بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الإثنين على ستاد الجنوب بقطر في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2022.

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وسجل كاستيليتو هدف الكاميرون في مرمى صربيا بالدقيقة 29، وسجل بافلوفيتش هدف صربيا الأول في مرمى الكاميرون بالدقيقة 45 عن طريق كرة رأسية، وبعدها بدقيقتين سجل سافيتش الهدف الثاني لصربيا عن طريق تسديدة قوية، وسجل ميتروفتيش الهدف الثالث لصربيا في مرمى الكاميرون بالدقيقة 53 لتصبح النتيجة 3 / 1، سجل أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون في مرمى صربيا في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 66 سجل تشوبو موتينج الهدف الثالث للكاميرون لتنتهي المباراة بنتيجة 3 / 3.



واصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

يحتل منتخب البرازيل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ويليه سويسرا بفارق الأهداف في المركز الثاني، ثم الكاميرون وصربيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة.

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