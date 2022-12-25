الكشف عن أسعار تذاكر خليجي 25

الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباريات مسابقة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من السادس إلى التاسع عشر من يناير المقبل.



ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979؛ حيث استضافت بغداد العاصمة النسخة الخامسة، وتُوّج المنتخب العراقي فيها بأول ألقابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته. وعُقد مؤتمر صحافي في مدينة البصرة، السبت، وأطلق خلاله الموقع الإلكتروني الخاص ببيع تذاكر المباريات، والتي حددت بأربع فئات. وذكر الاتحاد العراقي عبر بيان رسمي: “آلية بيع التذاكر ستكون إلكترونيًّا، وحُدد موقع إلكتروني خاص ببيع التذاكر حسب كل فئة”.

اضافة اعلان

أسعار التذاكر

وأوضح أن التذاكر ستسمح بحضور مباراتين تختلف أسعارها حسب الألوان، فاللون الأخضر سعرها 30 دولارًا، واللون الأصفر من فئة 20 دولارًا، واللون الأحمر “14 دولارا”، واللون الأزرق من فئة 10 دولارات.



وخصصت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 خمسة منافذ لبيع تذاكر المباريات بشكل مباشر في مدينة البصرة الغنية بالبترول، اعتبارًا من 25 ديسمبر الحالي.



ويُتوقع تدفق أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات الخليجية إلى مدينة البصرة الحدودية مع دولة الكويت.



وكانت الحكومة العراقية قد قررت في وقت سابق إلغاء الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول إلى أراضيها البالغة 200 دولار، في إطار التشجيع لحضور المباريات؛ فضلًا عن تسهيلات منتظرة تتصل بآلية دخول أنصار المنتخبات من دول الخليج العربي عبر الكويت.

ملاعب