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الثلاثاء، 08-11-2022 04:19 م

الكشف عن أسماء المتنافسين لشراء ليفربول

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ذا صن" عن المبلغ المطلوب من طرف الملياردير الأمريكي جون هنري مالك ليفربول لبيعه مؤكدة أنه يطلب مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني.

ويمثل المبلغ المطلوب زيادة تبلغ 1200 في المائة عن 300 مليون جنيه إسترليني المبلغ الذي دفعه الملياردير الأمريكي لشراء الفريق الإنجليزي سنة 2010 من مالكيه الأمريكيين توم هيكس وجورج جيليت.

وحسب الصحيفة هناك اهتمام من الشرق الأوسط بشراء ليفربول وكانت صحيفة دايلي ميل كشفت عن رغبة مجلس دبي للاستثمار لشراء الفريق وهو ما يجعله الفريق الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز المملوك لاستثمارات من الخليج العربي بعد مانشستر سيتي المملوك لأبو ظبي ونيوكاسل يونايتد المملوك للمملكة العربية السعودية.

وفي حال حصول الملياردير الأمريكي جون هنري على مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني ستكون الصفقة أغلى من بيع تشيلسي للملياردير الأمريكي تود بوهلي مقابل 2،5 مليار جنيه إسترليني الصيف الماضي.

كما ينافس الملياردير جيم راتكليف أغنى شخص في بريطانيا على شراء ليفربول أحد الأندية التاريخية في بريطانيا.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن شركة " فينوري الرياضية " المملوكة للملياردير الأمريكي جون هنري قررت عرض ليفربول للبيع بعدما غيروا موقفهم من رفض كل العروض السابقة لبيع الفريق.

ولا يُعرف إن كانت الشركة الأمريكية ستستمر في موقفها وتبرم صفقة بيع ليفربول في النهاية وكانت باعت نسبة 11 في المائة من النادي السنة الماضية لشركة RedBird Capital Partners مقابل 655 مليون جنيه إسترليني.

وتعرَّض المُلاك لانتقادات كبيرة بعد موافقتهم على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من طرف جماهير ليفربول وهو ما دفعهم للانسحاب من المشروع.

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