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الإثنين، 09-01-2023 01:29 م

الكشف عن أفضل مدرب في العالم

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الوكيل الإخباري  -  أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات لكرة القدم، عن اختيار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، كأفضل مدرب للمنتخبات لعام 2022، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم "قطر 2022".

وحصل سكالوني على 240 نقطة، متقدما بفارق كبير على وصيفه المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، صاحب المركز الثاني مع "الديوك" في مونديال قطر 2022، والذي حصل على 45 نقطة.

بينما احتل المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، المركز الثالث في ترتيب أفضل المدربين في العالم خلال سنة 2022، برصيد 30 نقطة، بعد قيادته "أسود الأطلس" إلى تحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022.

وقاد وليد الركراكي منتخب بلاده إلى احتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.


كما قاد الركراكي نادي الوداد الرياضي إلى التربع على عرش القارة السمراء بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، قبل تولي مهمة منتخب "أسود الأطلس".

واحتل مدرب منتخب اليابان، هاجيمي مورياسو، المركز الخامس، وتلاه لويس فان غال، مدرب المنتخب الهولندي، والمدير الفني للمنتخب الأمريكي غريغ برهالتر في المركزين السادس والسابع على الترتيب.

بينما احتل الفرنسي هيرفي رونارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، المركز الثامن، وتلاه كل من تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، والبرتغالي باولو بينتو، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب، في جدول ترتيب، وذلك وفقا الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات لكرة القدم "IFFHS".

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