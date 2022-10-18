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الثلاثاء، 18-10-2022 04:25 م

الكشف عن الدول الأكثر شراء لتذاكر مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ومنظمو كأس العالم، أن مبيعات تذاكر مونديال قطر تقترب من 3 ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث العالمي في 20 نوفمبر.

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وتحدث كولن سميث الرئيس التنفيذي لعمليات كأس العالم، لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: "بعنا ما يقارب 3 ملايين تذكرة حتى الآن، لدينا مزيج من المشجعين، وهم من المنطقة العربية، ومن بلدان العالم، من الأمريكيتين وأوروبا، ومازال هناك تذاكر متاحة، ونشجع الراغبين على شرائها بالدخول إلى المواقع، وسنجعلها متوفرة كلّ ما أتيح لنا ذلك".

وأوضح الرئيس التنفيذي لعمليات المونديال أن الدول الأكثر إقبالا على شراء التذاكر، هي على الترتيب: قطر والولايات المتحدة الأمريكية و السعودية، وإنجلترا والمكسيك والإمارات والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا.

وتبين خلال المؤتمر الصحفي أن منتخب اليابان هو المنتخب الأول الذي سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في 7 نوفمبر المقبل.

وتستعد قطر، أصغر دولة استضافت البطولة العالمية، لاستقبال ما يقدر بنحو 1.2 مليون زائر خلال كأس العالم، في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

 

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