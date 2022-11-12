السبت 12-11-2022
الوكيل الاخباري

ورشة في قلعة عجلون حول تطبيقات التكنولوجيا والسياحة المستدامة

وفاة اثر انقلاب شاحنة في الزرقاء

وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الطفيلة للرعاية وتفتتح مهرجان حرف لذوي الاعاقة

فوائد كثيرة لا تتوقعها للبرتقال

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

عجلون: مطالب بتحسين البنى التحتية للطرق المؤدية إلى المشاريع السياحية

بوشة: لا نقبل العضوية بنقابة صالونات التجميل إلا بعد خبرة 4 سنوات

مدير الامن العام يلتقي السفير السوداني في عمَّان

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية

عقوبات بديلة عن السجن تنقذ سيدة مبتورة القدم وأب لخمسة أطفال

السبت، 12-11-2022 03:37 م

الكشف عن المبالغ التي سيحصل عليها اللاعبون والأندية في مونديال قطر

1120221210304511927597


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الأندية التي تمنح الإذن للاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم في البطولة، كما سيمنح 370 ألف دولار لكل لاعب.

وسيحصل الفائز بكأس العالم على ما يصل إلى 42 مليون دولار، أما الوصيف فسيحصل على 30 مليون دولار، والمنتخب الذي يحتل المركز الثالث على 27 مليون دولار.


ويحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار أميركي. أما المنتخبات من المرتبة الخامسة إلى الثامنة: 17 مليون دولار لكل منتخب، فيما تحصل المنتخبات من المركز التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق.

والمنتخبات من المركز 17 إلى المركز 32 فتحصل على 9 ملايين دولار لكل منتخب.
وكما ذكر فيفا، سيتم ضرب مبلغ 10 آلاف دولار يوميا في عدد الأيام التي يبقى فيها كل لاعب في كأس العالم، بدءا من أسبوعين قبل المباراة الافتتاحية وينتهي بعد يوم واحد من آخر مباراة لمنتخب بلاده.
ثم يتم توزيع المبلغ الإجمالي على الأندية التي لعب لها اللاعب خلال العامين الماضيين قبل كأس العالم.

يذكر أن قطر تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة، قبل أن يتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026 في أمريكا، بالتعاون مع كندا والمكسيك.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202212151455521678452 (1)

أبو جاجة يحصد ذهبية منافسات بطولة آسيا للملاكمة

1120221213145275400586

مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

11202212104643483378784 (1)

ميسي: أعيش أجواء مونديال 2014

11202212105423803304483 (1)

أبرز الهدافين في النسخ السابقة من كأس العالم

1120221212616912702413

كأس الأردن.. نهائي فريد بين الوحدات وشباب العقبة

636e0e5d42360420d85d2d72

الكشف عن المبالغ التي سيحصل عليها اللاعبون والأندية في مونديال قطر

أخبار متعلقة
10202222121352911660994

السلط يستقبل شباب العقبة.. وقمة منتظرة تجمع الوحدات والرمثا

1020221894334549995398 (1)

الكشف عن الدول الأكثر شراء لتذاكر مونديال قطر 2022

1020221891650140689022

الفيصلي يطالب لاعبيه بطي صفحة وداع الكأس

10202217142939417688235

نقل مباراة الصريح وشباب الأردن إلى الزرقاء

10202216155637223911742

الفيصلي يفوز باستفتاء أفضل فريق بغرب اسيا

10202216103752699203662

نجم تشيلسي يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة