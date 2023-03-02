الكشف عن المدربين المرشّحين لجائزة الأفضل في البريمييرليغ

الوكيل الإخباري - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرلييغ"، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة مدرب الشهر في المسابقة، عن شهر فبراير/شباط المنقضي.



وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب 3 مدربين، على رأسهم الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد.





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وضمت قائمة المرشحين كلا من: الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير، والهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، إضافة للبرتغالي ماركو سيلفا مدرب فريق فولهام.



وفاز بالجائزة الشهر الماضي مدرب نادي ارسنال مايكل ارتيتا.

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