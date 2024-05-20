الكشف عن النادي السعودي المهتم بضم سون

الوكيل الإخباري - تزايد الجدل حول مستقبل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى نادٍ آخر بنهاية الموسم الجاري.

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وارتبط اسم سون، في الفترة الأخيرة، بالانتقال للدوري السعودي.



ومن جانبها، كشفت شبكة قنوات "الكأس" عن الوجهة المحتملة لسون، حيث أشارت إلى أن لجنة الاستقطابات برابطة دوري المحترفين السعودي، مهتمة بفكرة التعاقد مع الكوري الجنوبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.



وأضافت أن هناك اهتماما، من جانب النادي الأهلي السعودي تحديدا، بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ31 عامًا.



ولعب سون 35 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 9.



وإجمالا، أحرز سون 162 هدفا وصنع 83، في 407 مباريات خاضها مع الفريق اللندني.

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