الإثنين 20-05-2024
الوكيل الاخباري
 

تعميم على جميع مطاعم الاردن وقرار بشأن ساندويشات الشاورما

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب وشابات الزرقاء

الخارجية: نتابع أوضاع الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في رفح

إصابة فلسطيني وتحطيم مركبات في اعتداء مستعمرين شمال غرب أريحا

أمانة عمان تعلن عن وظائف شاغرة

إسرائيل تنشئ "غرفة حرب" لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية

الأمن يقبض على ثلاثة أشقاء في ابو نصير

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 35562 منذ 7 اكتوبر

سوريا تعلن الحداد 3 أيام على الرئيس الإيراني

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 محتجا على حكومة نتنياهو

الإثنين، 20-05-2024 02:42 م

الكشف عن النادي السعودي المهتم بضم سون

52024209248933439228


الوكيل الإخباري - تزايد الجدل حول مستقبل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى نادٍ آخر بنهاية الموسم الجاري.

اضافة اعلان


وارتبط اسم سون، في الفترة الأخيرة، بالانتقال للدوري السعودي.

ومن جانبها، كشفت شبكة قنوات "الكأس" عن الوجهة المحتملة لسون، حيث أشارت إلى أن لجنة الاستقطابات برابطة دوري المحترفين السعودي، مهتمة بفكرة التعاقد مع الكوري الجنوبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وأضافت أن هناك اهتماما، من جانب النادي الأهلي السعودي تحديدا، بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ31 عامًا.

ولعب سون 35 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 9.

وإجمالا، أحرز سون 162 هدفا وصنع 83، في 407 مباريات خاضها مع الفريق اللندني.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202420151533797247343

الأهلي يعلن إصابة نجمه علي معلول

5202420133917291071458 (1)

حادثة تاريخية تحدث 3 مرات فقط في تاريخ الدوري الإسباني

52024208541872721119

الدموع تغلب كلوب في وداع ليفربول

52024208279198334162

إنريكي يفاجئ مبابي في آخر مباراة لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

520242082142595508852

نجم ميلان السابق يوافق على تدريب فريق سعودي

520242075542170112429

صلاح يصدم مشجعي ليفربول في توديع كلوب

أخبار متعلقة
52024207518747574535

باريس سان جيرمان يصفع مبابي بقرار جديد

420243074931123984895

منتخب اليابان يتخطى العراق ويبلغ نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

420242982912228384386

ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي

4202427153542369580950 (1)

رسميا.. ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

420242784124711192348

الرمثا يصعب موقف سحاب في دوري المحترفين

420242194751684608346

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة