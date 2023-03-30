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الخميس، 30-03-2023 02:49 م

الكشف عن تصنيف منتخبات كأس آسيا 2023

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الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر العام المقبل.

وتستضيف الدوحة بطولة كأس أمم آسيا 2023 في الفترة من 12 يناير 2024 وحتى 10 فبراير من نفس العام بمشاركة 24 منتخبا.

ومن المقرر أن تقام البطولة بنظام المجموعات بواقع 6 مجموعات، على أن يتواجد 4 منتخبات بكل مجموعة، وسوف تقام قرعة دور المجموعات من البطولة في 11 مايو المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي رسميا عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من خلال تقسيمها إلى 4 تصنيفات بتواجد 6 فرق في كل تصنيف.

وجاء منتخب قطر على رأس التصنيف الأول بصفته البلد المنظم للبطولة، وذلك رفقة منتخبات السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران.

فيما جاءت منتخبات العراق والإمارات وعمان والأردن والصين وأوزبكستان في التصنيف الثاني، بينما شهد التصنيف الثالث وجودا عربيا مكونا من منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين ولبنان إضافة إلى قرغيزستان وفيتنام.

أما التصنيف الرابع فجمع منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

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