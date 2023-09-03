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الأحد، 03-09-2023 03:32 م

الكشف عن تضيحة فيليكس للانتقال إلى برشلونة

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الوكيل الإخباري - قدم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، تضحيات من أجل ارتداء قميص البلوجرانا هذا الموسم، قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن صفقة فيليكس كانت شبه مستحيلة، بسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة، بالإضافة إلى طلبات أتلتيكو مدريد.

وكان أتلتيكو يشترط أن يدفع النادي الذي سيضم فيليكس على سبيل الإعارة جزءا من قيمة استهلاك بطاقة اللاعب وفقا لقانون اللعب المالي النظيف البالغة 18 مليون يورو، بالإضافة إلى تحمل راتبه المقدر ب14 مليونا.

وأشارت إلى أن فيليكس خاطر بكل شيء للانتقال إلى برشلونة، حيث ضحى بنصف راتبه، كما قرر تجديد عقده مع أتلتيكو لمدة موسمين، ما يعني انخفاض كبير في قيمة استهلاكه أمام قانون اللعب المالي النظيف.

يذكر أن فيليكس سبق أيضا أن صرح علنا أثناء الميركاتو الصيفي، بأن حلمه من الصغر كان ارتداء قميص برشلونة.

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