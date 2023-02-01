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الأربعاء، 01-02-2023 02:26 م

الكشف عن تفاصيل الصفقة الأغلى في البريميرليج

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الوكيل الإخباري - بعد مفاوضات شاقة استمرت على مدار شهر كامل، أصبح الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعبًا في صفوف تشيلسي، قادمًا من بنفيكا.

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ونجح تشيلسي في حسم التعاقد مع فيرنانديز، في صفقة هي الأغلى في تاريخ البريميرليج، حيث بلغت قيمتها 121 مليون يورو.

ورفض بنفيكا أكثر من عرض مقدم من تشيلسي لضم فيرنانديز، قبل أن يقرر في النهاية بيع اللاعب للنادي اللندني.

ووفقًا لما أعلنه فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن فيرنانديز وقع لتشيلسي حتى عام 2031.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: "اكتملت الفحوصات الطبية في البرتغال، ومن المقرر الآن أن يسافر اللاعب إلى لندن، لتقديمه كصفقة جديدة في صفوف البلوز".

وعن طريقة دفع قيمة الصفقة، أوضح رومانو: "الدفع على 6 أقساط، سيتم دفع 40 مليون جنيه إسترليني مقدمًا، قام تود بويلي مالك تشيلسي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بتحضيرها فورًا".

جدير بالذكر أن بنفيكا اشترط الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة "105 ملايين جنيه إسترليني" للموافقة على رحيل فيرنانديز. 
 
وحصد فيرنانديز جائزة أفضل لاعب شاب في النسخة الماضية من كأس العالم "قطر 2022".

 

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