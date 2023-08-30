الأربعاء 30-08-2023
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الأربعاء، 30-08-2023 03:43 م

الكشف عن جدول مباريات بطولة الاردن الدوليّة

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الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، عن جدول مواعيد مباريات بطولة الأردن الدوليّة بالفترة من 11 إلى 17 أكتوبر / تشرين الأول المُقبل، والتي سيحتضنها ملعب عمان الدولي، بمشاركة منتخب النشامى والمنتخبين القطري والإيراني.

ويواجهُ المنتخب العراقي نظيره القطري في 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ، بينما يجمع اللقاءُ الثاني المنتخبين الأردني والإيراني في اليوم نفسه.

ويلتقي الفائزان من المباراتين لتحديدِ المركزين الأول والثاني في 16 من الشهر ذاته، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالملعب نفسه.

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