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الأربعاء، 25-11-2020 03:34 م

الكشف عن حجم إصابة ثنائي الأهلي السعودي

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن حجم إصابة ثنائي الأهلي السعودي عبدالله حسون وصامويل أوسو.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إصابة عبد الله حسون وصامويل أوسو ثنائي الأهلي هي عبارةٌ عن شدٍّ عضلي أجبرهما على الخروج من لقاء الشباب الأخير.


وتعادل الأهلي مع الشباب بهدفين لمثلهما مساء الإثنين الماضي، بمباراة الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الجهاز الطبي في الأهلي سيعمل على تجهيزهما لمباراة الفريق ضد الفيصلي ثم سيتم تحديد مشاركتهما فيها من عدمها في التدريب الرئيس، يوم الجمعة المقبل.

وسيلتقي الأهلي مع الفيصلي يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري المحترفين السعودي برصيد 10 نقاط، بعد مرور 5 جولات.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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