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الثلاثاء، 04-07-2023 02:36 م

الكشف عن حجم ديون ميسي لدى برشلونة

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الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن حجم الأموال المؤجلة لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، لدى نادي برشلونة.

وسئل خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أمس الإثنين، خلال حوار صحفي، إذا كان النادي مدينا لميسي حتى الآن، وأجاب: "هناك تأجيل لرواتب ميسي بالفعل تم الاتفاق عليه مع الإدارة السابقة، ونتج عن ذلك مدفوعات معلقة للبرغوث حتى 2025.. إننا ندفعها بانتظام".

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة كان مدينا لميسي بـ48 مليون يورو، منذ رحيل اللاعب الأرجنتيني في 2021.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن برشلونة يسدد 6 ملايين يورو للنجم الأرجنتيني كل 6 أشهر حتى عام 2025.

ورحل ميسي مجانا عن برشلونة في صيف 2021، بعد فشل النادي الكتالوني في تسجيل عقده الجديد برابطة الليجا، بسبب قانون اللعب المالي النظيف

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