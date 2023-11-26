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الأحد، 26-11-2023 03:59 م

الكشف عن حكم مباراة النصر والهلال

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الوكيل الإخباري - سيدير الحكم الكولومبي ويلمار رولدان لقاء الهلال والنصر، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

قالت صحيفة الشرق الأوسط: "سبق لرولدان أن أدار نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس في 2023".

وأضافت: "يتميز ويلمار رولدان بخبرته الواسعة، وشارك في نسختين من كأس العالم، وأدار أكثر من 450 مباراة في مسيرته".

وبدأ رولدان مسيرته التحكيمية على المستوى المحلي في 2003، وتمت ترقيته ليصبح حكماً دولياً في 2008.

ووُلد ويلمار رولدان في 24 يناير (كانون الثاني) 1980، ويبلغ من العمر 43 عاماً، واكتسب شهرة واسعة في عالم التحكيم الرياضي.

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