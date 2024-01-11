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الخميس، 11-01-2024 02:27 م

الكشف عن خدعة الخليفي للهروب من الشرطة الفرنسية

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، الأربعاء، عن خدعة ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، للهروب من الشرطة الفرنسية.

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الخليفي ادعى في يوليو الماضي أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي لمحاولة التهرب من الشرطة الفرنسية التي طلبت منه تسليم هاتفه المحمول للتحقيق في قضية مفتوحة ضده.

وكان التحقيق يتعلق بشبهة تورط الخليفي في ارتكاب جرائم اختطاف بالتعذيب وابتزاز.

وزعم الخليفي أنه وزير دولة في قطر ولديه جواز سفر دبلوماسي للهروب من إجراءات التحقيق التي كانت ترغب الشرطة في فرضها أثناء التواجد في مطار "لو بورجيه" الباريسي يوم 5 يوليو الماضي.

وكان من المقرر أن يحضر الخليفي في ذلك اليوم مؤتمرا صحفيا لتقديم مدربه الجديد، الإسباني لويس إنريكي، والذي تأجل بسبب هذا الحادث الأمني.

وعندما طلبت الشرطة من رئيس باريس تسليم هاتفه المحمول، أغلق أبواب طائرته الخاصة.

وأمام المطالبات المتكررة من قبل الشرطة، زعم محامو ومساعدو الخليفي، أن لديه جواز سفر دبلوماسي وكان يقوم بمهمة رسمية في فرنسا بين 5 و 9 يوليو.

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الفرنسية نفت معرفتها بهذه المهمة، هدد الخليفي رجال الشرطة بالانتقام إذا لم يسمحوا له بالمغادرة، وقال على اتصال مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزير الداخلية جيرال دارمانان.

ورفضت الشرطة الاستسلام لرفض الخليفي لمدة 3 ساعات بعد هبوط الطائرة، حتى استجاب رئيس باريس وقدم هاتفه، مع مطالبتهم بأن يعيدوه له في أسرع وقت ممكن.

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