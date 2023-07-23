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الأحد، 23-07-2023 04:31 م

الكشف عن رد فعل مبابي بعد استبعاده من جولة باريس سان جيرمان الآسيوية

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الوكيل الإخباري -  فاجأ مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، الجميع برد فعله، بعد قرار استبعاده من الجولة الآسيوية للنادي إلى اليابان، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وجاءت هذه الخطوة في ظل رفض مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم المقبل، حيث أكد اللاعب في وقت سابق أنه ينوي الرحيل بعد نهاية العقد.

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان وضع لاعبه الفرنسي على قائمة المعروضين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وعلى الرغم من ذلك، فقد أبدى مبابي درجة عالية من الاحترافية والتزم بالقرار الذي أصدره النادي دون أدنى اعتراض.


وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، فإن مبابي قد التزم بحضور تدريبات باريس سان جيرمان، التي تضم المستبعدين من الرحلة الآسيوية.

وتدرب مبابي رفقة كل من الهولندي، جورجينيو فينالدوم، والأرجنتيني، لياندرو باريديس، والألماني، جوليان دراكسلر، والسنغالي، عبدو ديالو، والفرنسي، كولين داغبا.

وكانت هذه الأسماء قد خرجت من قائمة الفريق في الجولة الآسيوية، في ظل سعي النادي الفرنسي للتخلص منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن اسم كيليان مبابي (24 عاما) ارتبط في الساعات الأخيرة باهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه، على غرار ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، فضلا عن الهلال السعودي.

 

ملاعب

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