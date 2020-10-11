الكشف عن سبب إقامة الكلاسيكو في موعد مبكر

الوكيل الإخباري _ كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، عن سر إقامة مباراة الكلاسيكو المقبلة بين “ريال مدريد و برشلونة” في موعد مبكر.



وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه من المنتظر الإعلان عن الموعد النهائي للكلاسيكو ضمن باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري.





وأشارت إلى أن الموعد الأقرب للمباراة أن تقام يوم السبت 24 أكتوبر في الساعة الواحدة ظهراً أو الرابعة عصراً.



وأوضحت أن الأمر الأكيد أن المباراة ستقام في وضح النهار، كي يكون الموعد مناسباً لجمهور الليجا في آسيا.



وقالت إنه “بات معتاداً في الليجا إقامة كلاسيكو الدور الأول في موعد مبكر، بينما تلعب مواجهة الدور الثاني ليلاً، في وقت الذروة للجمهور الإسباني”.



المصدر : ملاعب

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