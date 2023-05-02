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الثلاثاء، 02-05-2023 04:05 م

الكشف عن سبب زيارة ميسي للسعودية (صور)

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الوكيل الإخباري -  حرص أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، على الترحيب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، وعائلته خلال زيارته للمملكة كاشفا عن سبب الزيارة.

وقال الخطيب عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" أرحب بسفير السياحة السعودي ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.. أهلا ميسي".

ليعود وينشر صورا لجولة ميسي السياحية رفقة عائلته معلقا عليها: "سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمه، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة". 

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بدوره شارك ميسي بالفعل في حملة دعائية تروج للأماكن السياحية في المملكة، ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال ميسي الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم: "من كان يتوقع أن السعودية خضراء بهذا الشكل؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك".

ووصل ليونيل ميسي في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إلى مدينة الرياض السعودية.


وتأتي زيارة ميسي للمملكة عقب توقيعه اتفاقية منذ عدة أشهر لكي يكون سفيرا للسياحة في السعودية.


وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد التعاقد، في ظل الأنباء التي تشير إلى رغبة "البرغوث" في العودة مجددا لفريقه السابق برشلونة رغم الإغراءات المالية التي تقدم إليه من جانب الهلال السعودي والدوري الأمريكي.

 

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