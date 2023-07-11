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الثلاثاء، 11-07-2023 02:46 م

الكشف عن سر انهيار صفقة زياش والنصر

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الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن سر فشل انتقال المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، إلى النصر السعودي.

وكان النصر قد اتفق مع تشيلسي واللاعب على المقابل المادي، كما خضع زياش للكشف الطبي قبل أن تنهار الصفقة.

ووفقا لشبكة "جول" العالمية، فقد فشل انتقال زياش إلى النصر، بعد أن عدل النادي السعودي عرضه المالي للنجم المغربي، بسبب مخاوف من وجود إصابة في ركبته.

وكان العرض الجديد سيخفض الراتب الأساسي لزياش بنسبة 40%، ويحوله إلى مكافآت ستعيد راتبه إلى الرقم الأصلي (15 مليون يورو)، لكن النجم المغربي رفض الأمر.
 
وأشارت "جول" إلى أن زياش قد ينتهي به المطاف في الدوري السعودي أيضا، حيث أعرب أهلي جدة عن اهتمامه باللاعب، إذا فشل في الحصول على خدمات رياض محرز من مانشستر سيتي.

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