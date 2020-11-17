الكشف عن سر بقاء خربين في الهلال

الوكيل الإخباري _ كشف الإعلامي الرياضي خالد القحطاني، سر بقاء السوري عمر خربين، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.



وخربين انضم إلى نادي الهلال، في يناير 2017، قادمًا من صفوف الظفرة الإماراتي، في عقد ينتهي في يونيو 2021.



وعلى الرغم من تألقه في بداية مسيرته مع الهلال، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2017، إلا أن مستوى اللاعب، تراجع بشكل كارثي، في الفترة الأخيرة.





واعتبر القحطاني في تصريحات تلفزيونية، أن بقاء خربين في الهلال، حتى الآن، رغم مستواه الكارثي، بسبب اقتصادي بحت.





وشدد الإعلامي الرياضي، على أن خربين، لم تصله أي عروض مالية جيدة، حيث أن جميع الفرق التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه، لم تستطع تحمل قيمة رواتبه.





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المصدر : ملاعب



