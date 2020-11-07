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السبت، 07-11-2020 10:24 ص

الكشف عن سر نشاط رونالدو

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الوكيل الإخباري-كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن الطريقة التي يستخدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لتنظيم ساعات نومه، والحفاظ على نشاطه وتركيزه.
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ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير النوم نك ليتليهاليس الذي يشرف على تنظيم وطريقة نوم كريستيانو منذ أن كان النجم البرتغالي يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني، قوله: "رونالدو ينام 6 مرات في اليوم بمعدل 90 دقيقة في كل مرة. إن هذه الفترات ليست للقيلولة وإنما لتحسين التعافي بعد المجهود الكبير عقب التمارين والمباريات" للمحافظة على نشاطه وتركيزه.

وذكر ليتليهاليس للصحيفة أنه طلب من رونالدو النوم على فراش جديد بسماكة 10 سنتمترات بوضعية الجنين، وأن لا ينظر إلى شاشة التلفاز أو الهاتف قبل موعد نومه بـ90 دقيقة.


 




 

 


 

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