الكشف عن شروط ميسي لتمديد عقده مع برشلونة

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن شروط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة ، للاستمرار مع الفريق الكتالوني.





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وينتهي عقد ميسي في بـرشلونة الصيف المقبل، ولم يتفاوض معه أي مسؤول في كاتالونيا بشأن تجديد عقده.



وذكرت مجلة ” فرانس فوتبول ” الفرنسية، أن ميسي وعائلته مرتبطين ارتباط وثيق بمدينة بـرشلونة، ومع ذلك فأن هناك شرطين لتجديد عقده.



وأوضحت المجلة، أن الشرط الأول، رئيس بـرشلونة الجديد ومدى قدرته على بناء فريق طموح وينافس على الألقاب والبطولات.



وتابعت المجلة، أن الشرط الثاني هو تلبية مطالب الأرجنتيني المالية للموافقة على التجديد، أي الراتب السنوى لليونيل.





المصدر : ملاعب



