الكشف عن شعار كأس الأمم الآسيوية 2024

الوكيل الإخباري - مع تبقي 100 يوم فقط على انطلاق بطولة كأس الأمم الآسيوية 2024، كشفت اللجنة المحلية المنظمة عن شعار البطولة "هيا آسيا"، والذي يعكس الحيوية والنشاط للحدث الكروي المرتقب.



من المقرر أن تحتضن 9 ملاعب مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، 51 مباراة خلال الفترة من 12 يناير (تشرين الثاني) إلى 10 فبراير (شباط) 2024.



وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها المهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.



وستشهد النسخة الثامنة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا، مشاركة قطر الدولة المضيفة بصفتها حامل اللقب، وتعتمد البطولة الأكبر من نوعها في قارة آسيا على الإرث الذي خلفته كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط منذ ما يقارب العام.

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