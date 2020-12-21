الكشف عن صفقة الهلال الجديدة

الوكيل الإخباري _ كشف الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، عن صفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجديدة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2021".



والهلال دخل الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، بـ4 صفقات رسمية؛ هم: "عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان، فواز الطريس، لوسيانو فييتو".







وأشار القحطاني في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، يعلم أن أزمة الفريق الحقيقية، فقي مركز الظهير الأيسر.





واستغرب الإعلامي الرياضي، من عدم تواجد بديل للنجم ياسر الشهراني، في مركز الظهير الأيسر، في فريق كبير بحجم الهلال.





ويغيب الشهراني، عن الهلال، في مباراة القادسية، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، بعد إصابته على مستوى الساق.

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وأشار القحطاني، إلى أن عدم تعاقد بن نافل، مع ظهير أيسر جديد، خلال الفترة الماضية، كان يعود لعدم تواجد لاعب في هذا المركز، بمواصفات تجعله يستحق الانضمام إلى الزعيم.



وأنهى حمود القحطاني تغريدته، بالقول: "لكن، بن نافل، سيغلق هذا الملف قريبًا".

جدير بالذكر أن عدد من الأسماء، في مقدمتهم محمد قاسم "الفيصلي"، وتوفيق بوحميد "الفتح"، من أقوى المرشحين لتدعيم مركز الظهير الأيسر، في الهلال، خلال الشتاء.



المصدر : ملاعب







