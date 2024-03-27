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الأربعاء، 27-03-2024 02:56 م

الكشف عن طبيعة إصابة كامافينجا

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها إدواردو كامافينجا، نجم ريال مدريد، في فترة التوقف الدولي.

وشهدت مباراة فرنسا وتشيلي الودية، تعرض إدواردو كامافينجا، نجم وسط ريال مدريد، لإصابة في الكاحل، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وتم استبداله في الشوط الأول.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كامافينجا كان يعاني من آلام شديدة، وغادر الملعب وهو يعرج، لكنه لم يحتاج إلى نقالة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفحوصات الأولية تشير إلى وجود التواء في الكاحل الأيسر، بحسب مصادر في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة، أن كامافينجا سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في ريال مدريد، اليوم الأربعاء، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب المتوقعة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم الأحد، المقبل، قبل استقبال مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 9 أبريل/نيسان المقبل.

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