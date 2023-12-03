الكشف عن عقوبة البليهي بعد لقطته المستفزة لجماهير النصر

الوكيل الإخباري - كشف المستشار القانوني سعود الرمان، عن العقوبة المتوقع فرضها ضد مدافع الهلال، علي البليهي، إثر طرده في مواجهة النصر، الجمعة الماضي في قمة المرحلة الـ15 من الدوري السعودي.



وأثار البليهي جدلا واسعا عندما ظهر في إحدى اللقطات في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والنصر وهو يحتفل بهدف فريقه الثالث بطريقة مستفزة أمام جمهور الفريق المنافس.

اضافة اعلان

وتوجه البليهي نحو جمهور النصر الذي يجلس في المدرجات خلف مرمى فريق الهلال، واضعا يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم، مما جعل الحكم المساعد يبلغ حكم الساحة بالواقعة، واتخذ قراره بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع الدولي السعودي.



وقال سعود الرمان في تصريحات تلفزيونية، إن الطرد المباشر لعلي البليهي لإثارة الجماهير سيوقفه مباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي.

وأوضح المستشار القانوني، أنه في حال دون الحكم ما قام به البليهي على أنه "إساءة"، فسيعاقب اللاعب بالإيقاف لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال.



يذكر أن المباراة انتهت بفوز الهلال بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.

ملاعب