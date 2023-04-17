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الإثنين، 17-04-2023 02:21 م

الكشف عن غرامة ماني التاريخية بعد اللكمة

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الوكيل الإخباري - تعرض ساديو ماني لعقوبة قاسية من إدارة بايرن ميونخ بعد تورطه في اشتباك مع زميله ليروي ساني عقب مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووجه ماني لكمة في وجه زميله الألماني داخل غرفة الملابس، بعد الخسارة (3-0) في ملعب الاتحاد، أسفرت عن جرح في شفته العليا، ليقرر النادي البافاري إيقاف اللاعب في مباراة هوفنهايم الماضية وتغريمه ماليا.
 
 من جانبها، كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" حجم الغرامة المالية، التي لم يعلن النادي تفاصيلها في بيانه الرسمي.

وأفادت بأن بايرن فرض على الدولي السنغالي غرامة تتجاوز 300 ألف يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة للاعب ليفربول السابق.

وأضافت "هذه العقوبة ربما تكون الأعلى في تاريخ أي لاعب ارتدى قميص بايرن ميونخ على الإطلاق".

من جانبه، علق لوثار ماتيوس أسطورة بايرن، على هذا التقرير، قائلا "لم أتفاجأ بهذه العقوبة، فهي متوقعة ومعقولة".

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