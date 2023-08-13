الكشف عن قائد توتنهام الجديد

الوكيل الإخباري - عيّن نادي توتنهام الإنجليزي نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون قائداً جديدا للفريق بداية ً من الموسم الحالي.



سون البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً سيحمل شارةَ القيادة بدلاً من الحارس الفرنسي هوغو لوريس الذي كان قائداً للفريق منذ موسم 2014-2015.



هذا ويقترب اللاعب الكوري من موسمه التاسع في النادي منذ وصوله إليه من باير ليفركوزن في عام 2015.

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كما قام النادي أيضا بتعيين جيمس ماديسون وكريستيان روميرو نائبين للقائد.

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