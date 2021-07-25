الكشف عن قائمة منتخبي الأردن لبطولة كأس الملك عبدالله

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الوكيل الإخباري - أنس عشاكشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة مروان معتوق، عن قائمة منتخبي "صقور الأردن" و " الأولمبي" واللذان سيمثلا الأردن في بطولة كأس الملك عبدالله والتي ستنطلق يوم الإثنين على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب .وضم منتخب الصقور : فريدي إبراهيم، زيد عباس، محمود عبدين، سامي بزيع، أمين أبو حواس، أحمد حمارشة، أحمد الدويري، يوسف أبو وزنة، كاميرون فورتا، أحمد عبيد، مالك كنعان ومحمد شاهر.فيما سيضم الأولمبي : إبراهيم حماتي، نادر أحمد، محمود الهزايمة، خالد أبو عبود، محمود درويش، أيمن خالد، غيث الفراج، غازي صباح، أحمد أبو راشد، رعد برغوش و ( خالد الظاهر أو أدهم الدجاني".وستقام البطولة بمشاركة منتخبات السعودية، مصر، تونس والفلبين، وكانت في إطار تحضيرات الصقور لكأس اسيا إلا أن تأجيل البطولة الآسيوية يجعلها أكثر تأثيرا .